Patricio O'Ward critica las nuevas reglas de la F1: espectáculo artificial

CIUDAD DE MÉXICO 20-Apr-2026.- El piloto mexicano Patricio O'Ward, quien es reserva de McLaren, criticó a la F1 por sus nuevas reglas, calificándola de 'artificial'.

Pato, quien se desempeña como piloto de Arrow McLaren en IndyCar y es también conductor de reserva en la escudería papaya, criticó fuertemente las nuevas reglas de la Máxima Categoría.

Estas reglas pusieron a las unidades de potencia de los monoplazas en un 50/50 entre energía eléctrica y combustión, algo que ya generó problemas en la actual campaña como en el último Gran Premio disputado en Japón.

"Cada año ha cambiado más. honestamente, los nuevos coches de Fórmula 1, lo que ha hecho la categoría ha sido un error. La verdad es que, cuando los miras, son artificiales.", expresó O'Ward a FOX Deportes.

El tricolor, quien ha participado en sesiones de entrenamientos libres como en el Gran Premio de la Ciudad de México, aseguró que la Fórmula Uno ya no le llama la atención y la calificó como un espectáculo artificial, por lo que dijo que estar en la IndyCar es la mejor opción para él en estos momentos.

"Siento que ahora mismo, hoy, esta es la mejor categoría para un piloto que quiere competir, aquí, en IndyCar. La Fórmula 1 ahora mismo es un espectáculo artificial, y honestamente, no tengo ningún interés en ella.", señaló Pato.

O'Ward había mencionado tiempo atrás que su sueño era llegar a la F1, pero estas nuevas reglas simplemente le frenaron esas aspiraciones.