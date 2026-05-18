Pep Guardiola dejará el Manchester City tras la temporada 2023

Manchester City se está preparando para la marcha a final de temporada de su entrenador Pep Guardiola, el hombre detrás de todos sus éxitos desde hace una década, según sugieren este lunes varios medios británicos.

Estas informaciones de prensa, más o menos categóricas, dan consistencia a una hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Preguntado al respecto, Guardiola ha repetido regularmente que aún le queda un año de contrato, sin poner fin por completo a las especulaciones.

El español de 55 años "dejará su puesto de entrenador del Manchester City tras el último partido de la temporada en la Premier League, el domingo, contra el Aston Villa", escribió The Daily Mail.

Con más cautela, la BBC afirma que el club Citizen "se está preparando para la salida de Pep Guardiola", aunque "espera que siga en el cargo". Los preparativos para su salida "ya están en marcha en el club, y algunos miembros del cuerpo técnico dan por hecho que se irá".

Llegado en 2016, el antiguo entrenador del FC Barcelona y del Bayern Múnich ha conquistado veinte títulos en diez años, entre ellos seis Premier Leagues y una Liga de Campeones. Esta temporada, ha levantado la Copa de la Liga y después la Copa de Inglaterra.

Sus posibilidades de ganar la Premier League por última vez se redujeron tras la victoria del Arsenal el lunes contra el Burnley. Tendrá que ganar sus dos últimos partidos, contra el Bournemouth el martes y el Aston Villa el domingo, y esperar una derrota del Arsenal en el campo del Crystal Palace el domingo.

El Manchester City ya ha confirmado que habrá un desfile el lunes 25 de mayo para celebrar el título de la Copa y el campeonato del equipo femenino en liga.

Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, es el favorito para suceder a Guardiola en caso de que se marche, según varios medios especializados.