Pepe y Cafú invitan al Juego de Leyendas en Monterrey

MONTERREY, NL 15-Ene-2026.- En una conferencia de prensa amistosa, previo a enfrentarse en la cancha, Pepe, Cafú, Andrés Guardado y Miguel Layún invitaron al público regio a presenciar el Juego de Leyendas.

Los cuatro exfutbolistas, así como Alejandro Hutt, Host City de la sede de Monterrey para el Mundial 2026 y el Alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, presentaron el evento, el cual se realizará el sábado en el Estadio de los Rayados.

Los jugadores hablaron sobre lo que representa para ellos participar en este evento, de la actualidad del fútbol mexicano y en el caso de Pepe y Cafú de sus selecciones, y hasta en broma el portugués y Guardado auguraron algunas patadas que se puedan dar.

Layún hasta bromeó que el enemigo será de casa, pues Jorge Campos jugará con los internacionales.

"Se cambió de bando, se aburrió de jugar con nosotros y dijo 'me voy con los inmortales'", dijo Layún.

Por el lado de los extranjeros estarán elementos como Totti y Alessandro Del Piero, entre otros.

Por México, Jared Borgetti, Óscar Pérez, Luis Hernández, Alberto García Aspe y Hiram Mier, entre otros más.

El partido será el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.