Canelo Álvarez y Terence Crawford superan pesaje en Las Vegas

Saúl ´Canelo´ Álvarez y Terence Crawford superaron sin problemas la báscula, previo a su pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Ambos estuvieron debajo del límite de la categoría en el pesaje oficial.

- Peso del ´Canelo´ Álvarez: 167.5 libras.

- Peso de Terence Crawford: 167.5 libras.

Por la noche de este sábado, se realizará el pesaje ceremonial.

Para la cita de este sábado en el que estarán presentes 65 mil aficionados, ´Canelo´ Álvarez expondrá sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras).

Crawford, imbatido en 41 combates disputados, dio el peso más alto de su carrera para una pelea en la que tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentarse a Álvarez.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones, tras sus reinados en el superligero y welter.

Canelo, de 35 años, es el favorito en las apuestas para la pelea, una de las que más expectación ha generado recientemente y que será retransmitida en vivo por Netflix.