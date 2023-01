Pese a mala racha; Diego Lainez exige enorme salario para regresar a México

El canterano del América, Diego Lainez, se encuentra en una de las etapas mas difíciles de su carera, pues a pesar de su talento, este a visto muy pocos minutos en la cancha con su actual equipo, el Sporting Clube de Braga de Portugal, por lo que se especula que este regrese a la Liga MX.

Ante esto, se especulo que este regresaría al nido de las Águilas del América, pero estas negociaciones no llegaron a nada, debido a que el jugador exigía una enorme suman de dinero para poder regresar a la liga.

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, declaró que el Club América busco que Lainez regresara, pero este solicito un sueldo de 2 millones de dólares, una cifra superior a la que los directivos pensaban ofrecer.

“Recientemente tuvimos contacto con el Betis, tratando de ver las posibilidades de contar con él. No se llegó a nada desafortunadamente”, compartió el presidente deportivo.

“Creo que hay dos vértices en este tema. Los representantes Alex López y César Morales tienen un conflicto de interés en traerlo al América porque pelearía directamente en la posición de Alex Zendejas, que también lo representan, y la segunda es que el propio Diego nos pidió USD 2 millones de sueldo para venir al club”, compartió el presidente deportivo.

Pero, la posibilidad de que Diego Lainez regrese a México sigue vigente porque el equipo que estaría en la disposición de pagarle las exigencias a Lainez Leyva es el club Tigres