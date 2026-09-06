Petroleros B vence a Petroleros A en la final de béisbol: Monclova

El equipo de Petroleros B dio el primer paso hacia el campeonato en la categoría Junior de la Liga Ribereña de Béisbol, tras protagonizar un cerrado duelo ante Petroleros A, que terminó con ventaja de 6 carreras a 4 en el primer juego de la serie final, disputado en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda.

Los Petroleros mayores tomaron la iniciativa desde la primera entrada, cuando Christopher Moreno cruzó el plato para inaugurar la pizarra. La respuesta de Petroleros B llegó en la parte baja del mismo capítulo, con la anotación de Leo Treviño para emparejar los cartones, mientras que Dante Morales timbró en el fondo de la tercera tanda para darle momentáneamente la ventaja al conjunto menor.

Para el cuarto rollo, Petroleros A reaccionó de la mano de Ariel de León, quien conectó un triple productor que llevó al plato a Ernesto Hernández y Christopher Moreno. Posteriormente, el propio De León anotó la tercera rayita de la entrada para poner los cartones 4-2. Petroleros B volvió a reaccionar en el cierre de ese episodio, con la carrera de Jesús Sierra, que recortó la distancia.

El desenlace llegó en el fondo de la sexta entrada, cuando los Petroleros menores fabricaron 3 carreras a cargo de Néstor Flores, Jesús Sierra y Aarón Martínez para resolver el triunfo. En el montículo, el relevista Hugo Flores ofreció una sólida actuación a partir de la cuarta entrada para mantener a su equipo en la pelea, mientras que Max Ceniceros cargó con la derrota en el primero de la serie titular.