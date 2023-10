Piden no ´etiquetar´ a Julián Quiñones

Héctor Moreno salió a defender a Julián Quiñones, quien cumplió con los trámites para ser oficialmente ciudadano mexicano y podrá ser convocado por Jaime Lozano y el central de los Rayados le deseó éxito para posibles convocatorias.

"He jugado con varios de ellos y es gente que tiene todos los derechos de representar a la Selección Mexicana, entonces en caso de que Jimmy lo convoque (a Julián Quiñones) hay que apoyarlo como cualquier otro jugador más de la Selección Mexicana. No se le tiene que poner ningún adjetivo, ni etiqueta de naturalizado, es mexicano al final de cuentas, que va a representar a nuestro país. Como aficionado al futbol deseo que siempre le vaya bien a México, y si Julián en este caso o cualquier otro jugador que pueda por este medio de la naturalización representar a México, siempre desearé que le vaya muy bien", comentó.

Moreno también habló sobre enfrentar a los Pumas en la Liga MX, equipo en el que tuvo su proceso de fuerzas básicas y debutó en la Primera División.

"Ya he enfrentado tres o cuatro veces a los Pumas y siempre será el rival que más me dé gusto enfrentar, porque gracias a ellos pude tener una carrera, como la que he tenido, gracias a ellos pude cumplir el sueño de debutar en primera división y me ayudaron mucho a formarme como persona, siempre estaré agradecido con ellos, hoy defiendo a Rayados y lo haré como me toca hacer", finalizó.