Triunfo ajustado de Miravalle FC en partido Premier

El líder Miravalle FC logró una sufrida pero valiosa victoria por la mínima diferencia de 2-1 ante un aguerrido Deportivo Bella, para mantener paso perfecto en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol.

El cotejo, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva, fue uno de los más complicados para la “Mira” en la presente campaña. Le costó trabajo superar a la Bella, y para ello requirió de un agónico gol.

El Miravalle FC tomó la iniciativa desde los primeros minutos del partido. Los auriazules no tardaron en encontrar premio a su vocación ofensiva, ya que al minuto 12, Felipe García hizo el gol de la ventaja con un potente disparo. A su vez, el Deportivo Bella respondió oportunamente y emparejó el marcador al minuto 25, cuando Luis Romo guardó el esférico en la red para el 1-1 que se mantuvo hasta el descanso se medio tiempo.

La disputa por el triunfo fue intensa en la parte complementaria, pero el gol de la diferencia tardó en llegar. Cuando todo apuntaba a un empate justo pero insuficiente para ambos equipos, apareció la figura de Brandon Bautista. En el minuto 91, el del “22” en el dorsal recibió un centro y definió de primera intención para marcar el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, Miravalle FC llegó a 35 puntos en 13 jornadas, reafirmando su dominio absoluto en la categoría Premier. Además, extendió su racha invicta, mientras que el Deportivo Bella se quedó con 18 unidades.