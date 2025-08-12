Vaqueros domina a Los Peña en voleibol masculino

En uno de los enfrentamientos más esperados de la jornada varonil, el conjunto de Vaqueros impuso condiciones desde el arranque y superó sin mayores complicaciones a Los Peña, a quienes doblegaron en dos sets con marcadores de 25-16 y 25-19.

Los sombrerudos mostraron un juego sólido y coordinado, dominando con solidez defensiva y precisión en los saques. El sexteto peñista intentó reaccionar en el segundo episodio, pero no logró contener la ofensiva rival. La victoria le valió a Vaqueros para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

JAGUARES FUE SUPERIOR

Otro equipo que brilló en la jornada Varonil fue Jaguares, que mostró garra y contundencia para vencer a Raptors también en dos episodios.

En un duelo que por momentos se tornó cerrado, los felinos sacaron la casta para llevarse el primer set 25-22, y luego sellaron la victoria con un cómodo 25-17 en el segundo, y con este resultado, Jaguares se consolidó como uno de los conjuntos más fuertes en la parte inicial del torneo.

VICTORIA PARA GOLDEN

En la rama femenil, el encuentro más intenso y reñido fue protagonizado por los equipos de Golden y Felinas, dos escuadras que no se guardaron nada y ofrecieron un verdadero espectáculo.

El equipo dorado comenzó fuerte, llevándose el primer set 25-21, luego Felinas respondió con garra para empatar el duelo al quedarse con el segundo parcial 25-16, mientras que en un tercer set de alarido, las doradas inclinaron la balanza a su favor con un apretado 21-19.