Pimpinela Escarlata aclara reacción de Triple H tras su debut en Triplemanía

Pimpinela Escarlata, uno de los luchadores exóticos más emblemáticos de la lucha libre mexicana, habló por primera vez sobre su participación en el reciente evento Triplemanía, el primero bajo la dirección de WWE tras la compra de AAA. Su aparición generó revuelo no solo en el ring, sino también en redes sociales, donde circularon rumores sobre la aparente incomodidad de Triple H, director creativo de WWE, durante su presentación.

En entrevista con La Afición, Pimpinela desmintió cualquier malentendido y aseguró que la experiencia fue positiva, tanto para él como para el público estadounidense presente. "Fue una experiencia muy bonita para mí que me tomaran en cuenta, me dio más publicidad, mucha gente me felicitó. Tanto el público como los luchadores gringos. El director de la WWE (Triple H) se levantó cuando salí y pues yo feliz", expresó.

El luchador destacó el respaldo del público internacional y el impacto que tuvo su aparición, recalcando que, pese a los rumores, no hubo ningún gesto negativo por parte del alto mando de WWE.

Sobre su futuro con la empresa estadounidense, Pimpinela Escarlata aclaró que, hasta ahora, no ha firmado contrato con WWE, aunque espera poder seguir colaborando con ellos. "Ya son 40 años de luchador, pero no soy exclusivo de ellos, aún no firmo nada. Pero claro que espero volver a presentarme, porque calenté la arena desde que salí", comentó.

Cabe destacar que el impacto de su presentación ya se refleja en el mercado, pues en la tienda oficial de WWE (WWE Shop) ya está disponible una camiseta con su imagen, junto a otros luchadores de AAA.