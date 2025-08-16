¡Pimpinela Escarlata se une a WWE Shop!

La lucha libre mexicana continúa expandiendo sus horizontes, y uno de sus personajes más emblemáticos, Pimpinela Escarlata, ahora forma parte del catálogo oficial de la WWE Shop. Esta integración marca un nuevo capítulo en la colaboración entre WWE y Triple A, a raíz de su reciente fusión.

Como parte de este movimiento comercial, varios luchadores mexicanos están viendo su imagen representada en productos oficiales de la plataforma estadounidense. En el caso de Pimpinela Escarlata, ya está disponible una camiseta con licencia oficial que presenta su característico diseño en rojo sobre fondo blanco, acompañada de los logotipos de ambas empresas, simbolizando esta nueva alianza entre estilos de lucha.

Pimpinela no está sola en esta iniciativa. Figuras como Mecha Wolf, Niño Hamburguesa y Cibernético también se han sumado al catálogo, mostrando diseños personalizados que reflejan la identidad única de cada luchador.

Este esfuerzo busca fortalecer la presencia de ambas marcas en nuevos mercados, especialmente en México, al tiempo que celebra la diversidad y el colorido que caracteriza a la lucha libre nacional. La fusión entre WWE y Triple A no solo representa una alianza estratégica, sino también un puente entre dos culturas de lucha libre que ahora comparten escenario comercial.