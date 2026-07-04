Inglaterra anticipa un duro reto ante México: Tuchel señala la altura del Azteca como un factor determinante

La selección de Inglaterra ya tiene la mira puesta en su compromiso de octavos de final de la Copa del Mundo frente a México, un encuentro que se disputará el próximo domingo en el estadio Azteca. Tras la victoria por 2-1 sobre Congo, el entrenador Thomas Tuchel expresó su preocupación por las condiciones que presentará el escenario, especialmente por la altitud de la Ciudad de México.

Preocupaciones de Tuchel por la altitud

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo, el estratega alemán aseguró que la altura representa un desafío imposible de contrarrestar en el poco tiempo disponible entre un partido y otro. Explicó que su equipo solo contará con tres días de preparación y consideró que ese lapso no permite una adaptación física adecuada.

A pesar de ello, Tuchel sostuvo que Inglaterra cuenta con futbolistas de primer nivel y reiteró que su selección se mantiene entre las candidatas para conquistar el título mundial. No obstante, reconoció que deberán convivir con esa desventaja y afrontar el compromiso de la mejor manera.

El atractivo del duelo contra México

El entrenador también calificó el enfrentamiento contra México en el estadio Azteca como uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer una Copa del Mundo. Además, elogió el desempeño del conjunto dirigido por Javier Aguirre, al destacar que alcanzó los octavos de final sin recibir goles.

Tuchel señaló que ha seguido algunos pasajes de los encuentros de la selección mexicana, aunque reconoció que el calendario de Inglaterra le ha impedido observar con mayor detalle a su próximo rival. Aun así, resaltó la fortaleza defensiva del equipo mexicano como una de sus principales virtudes.

Expectativas de Harry Kane

Finalmente, evitó profundizar sobre las dificultades que implica competir en la altura y resumió sus expectativas al definir el duelo como un encuentro "complicado, bonito y emocionante".

Por su parte, el delantero Harry Kane, autor de los dos goles en la victoria frente a la República Democrática de Congo, también se refirió al choque contra México. El atacante destacó la fortaleza del conjunto mexicano cuando juega como local y aseguró que el ambiente en el estadio Azteca será extraordinario. Además, afirmó que este tipo de desafíos son los que debe superar cualquier selección que aspire a convertirse en campeona del mundo.