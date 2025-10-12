Polémicas y expulsiones en duelo Sub-20 México vs Argentina

El cierre del partido entre México y Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 estuvo marcado por la tensión, las polémicas arbitrales y los empujones.

El Tri terminó el encuentro con nueve jugadores en el campo, luego de las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez, en un desenlace que reflejó la frustración de un equipo que sintió el peso de las decisiones del silbante.

El duelo, ya cargado de intensidad desde los primeros minutos, se salió de control en la recta final. En el tiempo de compensación, Diego Ochoa protagonizó una de las jugadas más polémicas del encuentro.

Morita fue derribado

El defensa mexicano salió en defensa de su compañero Gilberto Mora, quien había sido derribado con fuerza por Mateo Silvetti. Ochoa reaccionó con un empujón al delantero argentino, lo que desató una trifulca entre jugadores de ambos equipos, con empujones, reclamos y tensión en cada rincón del campo.

Finalmente, al minuto 90+2´, el silbante decidió mostrarle a Ochoa la segunda tarjeta amarilla, que significó su expulsión.

La situación no terminó ahí. En medio del caos, el director técnico de Argentina se hizo de palabras con el auxiliar técnico mexicano, intercambiando gritos.

Momento tenso

El ambiente se tornó tenso y las pulsaciones estaban al máximo.

En la última jugada del partido, Tahiel Jiménez también fue expulsado tras una falta en el mediocampo, lo que dejó al combinado nacional con nueve jugadores sobre el terreno.

La imagen final fue de frustración total. Los futbolistas mexicanos reclamaron con fuerza las decisiones arbitrales que consideraron injustas, mientras los argentinos celebraban su pase a las semifinales.