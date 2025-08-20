Prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO — Un juez federal en Sonora dictó este miércoles prisión preventiva para el boxeador Julio César Chávez Jr., quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas, presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como sospechas sobre tráfico de explosivos. Esta medida tiene como fin asegurar que no exista riesgo de fuga o interferencia en las investigaciones en curso. La audiencia para determinar si será vinculado a proceso se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas.

Detención y contexto del caso

Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a una orden de arresto emitida en México. La orden, vigente desde marzo de 2023, forma parte de una investigación abierta en 2019, por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, en el ámbito de la delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

El traslado de Chávez Jr. se realizó en coordinación con las autoridades estadounidenses y mexicanas. El embajador de EE.UU., Ronald Johnson, compartió una fotografía del momento en que el pugilista era entregado a las autoridades mexicanas, resaltando la "sólida cooperación entre nuestros gobiernos"

Estado actual y reacciones

Actualmente, Chávez Jr. se encuentra recluido en el Cefereso No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, bajo custodia federal mientras su situación jurídica avanza. La defensa solicitó ampliar el plazo legal para preparar su defensa —una figura llamada "duplicidad del término constitucional"— lo que dio paso a la audiencia prevista.

Este suceso ha despertado amplio interés mediático no solo por la notoriedad del apellido Chávez en el boxeo sino también por la gravedad de las acusaciones. El presidente Claudia Sheinbaum confirmó su deportación y ratificó la vigencia de la orden de captura, aunque el equipo legal del boxeador y su familia niegan cualquier vínculo con actividades criminales.