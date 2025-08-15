Emocionante velada boxística en Arena Coliseo de Coahuila

Los protagonistas de la "Guerra de Municipios" libraron la prueba de la báscula y se decoraron listos para la velada boxística que se escenificará esta noche en la Arena Coliseo.

La Comisión de Box local certificó el peso y la carta médica de los 8 pugilistas profesionales que subirán al cuadrilátero en una cartelera presentada por Marsopa Promotions, a partir de las 6:30 de la tarde, con precios en taquilla de 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños.

El monclovense Daniel "El Chino" Narváez, con récord de 8 victorias y un revés, así como el fronterense Alejandro "El Terrible" Dorado quien tiene foja de 2-5, dieron el peso para el duelo que sostendrán a 4 rounds en la división de los Superpluma, en el turno estelar de la cartelera. También cumplieron el trámite en la romana "Little Danger" Borrego Borrego, de San Pedro de las Colonias, y "El Cabrito" Nájera, de Acuña, los que pelearán a 4 rounds en peso Mosca.

Otros que validaron el peso fueron el acñunse "Chino" García y "Kamikaze" Pérez, de Torreón, los que combatirán a 6 rounds en peso Supermosca, así como el fronterense Daniel "El Picudo" Herrera quien enfrentará a "El Cuate" Ontiveros, de Acuña, en contienda a 4 rounds en la división de los Pluma.

La báscula fue mero trámite para los combatientes, los que prometieron ofrecer una espectacular jornada en el ring del inmueble ubicado en la Zona Centro de la ciudad, donde la cartelera será reforzada con 10 peleas amateur en las que participarán los mejores prospectos de diferentes gimnasios de la ciudad.