Santi Cazorla recordado en la victoria del Villarreal sobre el Oviedo

El Villarreal hizo dos cosas en su presentación en la liga española.

Brindó un homenaje a Santi Cazorla, quien fue su jugador durante nueve años en dos etapas, y venció al Oviedo, el equipo recién ascendido al que ofreció una dura bienvenida.

Cazorla fue el hombre de los reflectores aún antes de que rodara la pelota en el renovado estadio de La Cerámica. Toda la afición de Villarreal lo recordó con cariño y se levantaron a aplaudirle, lo mismo los fanáticos del Oviedo que realizaron el viaje desde Asturias en la primera expedición de esta temporada.

Cazorla, quien jugó 334 partidos con el Villarreal, recibió una playera alusiva a este número de parte del embajador del equipo, su excompañero Marcos Senna, mientras el estadio ovacionaba al asturiano por su gran participación.

El jugador símbolo ahora del Oviedo entró al minuto 85 cuando estaba todo perdido para el Oviedo con un 2-0 en contra.

El Oviedo se enredó en emociones en su primer partido. Era tal la expectativa que salieron sobreexcitados al campo y el inicio fue positivo para ellos. Muchos debuts y nervios, incluso en el banquillo con Veljko Paunovic que vio cómo a los 14 minutos le sonreía la vida con un penal a favor.

Salomón Rondón, exjugador del Pachuca, erró el tiro y entonces todo se volvió oscuro. A los 27 minutos Alberto Reina vio la tarjeta roja por doble amonestación y se complicó el camino ovetiense.

Pronto el Villarreal aprovechó el shock del rival y anotó por medio de Etta Eyong y Pape Gueye remató antes del descanso. Eso fue suficiente para llevar el partido a su ritmo y forma. Incluso en el segundo tiempo anotaron otro tanto anulado por fuera de lugar mientras el Oviedo sufría en su debut con sangre dentro de la Liga española.