Aaron Ramsey, el refuerzo estelar de los Pumas para este torneo, sufre una lesión en el isquiotibial izquierdo y malestar cardíaco.

La pérdida de su perrita Halo, con la que compartió más de una década, ha entristecido al jugador, quien no ha asistido a los entrenamientos de Pumas desde el 8 de octubre. En esas fechas decidió visitar San Miguel de Allende, al no poder unirse a su selección debido a la lesión.

Durante ese lapso, su perrita desapareció en una guardería de mascotas, sin que nadie la reconociera ni se proporcionara información sobre su paradero.

Esta situación ha afectado a Ramsey y a su familia: su esposa y sus dos hijos, quienes solían compartir publicaciones en Instagram, principalmente sobre gastronomía, pero ahora se centran en la búsqueda de su mascota.

Con la comprensión del entrenador Efraín Juárez, Ramsey no se ha presentado en Pumas debido a sus problemas, lo que ha llevado a los aficionados a cuestionar si fue una buena contratación al final de la temporada.

El último partido de Ramsey fue el 27 de septiembre contra el América, en el que los Pumas perdieron por goleada, generando críticas hacia el galés por su bajo rendimiento como titular.

La historia dramática de Ramsey en México tuvo un preludio. El jugador venía arrastrando una lesión en la rodilla desde marzo, cuando dejó de jugar y se convirtió en entrenador del Cardiff City, equipo que descendió a tercera división. A pesar de esto, y de no haber pagado por su traspaso, Pumas decidió contratarlo por un año, aunque la realidad ha comenzado a alcanzarlo.

Ramsey debutó en la fecha 6 del torneo y tuvo un buen momento en el siguiente partido, anotando el gol de la victoria contra el Atlas con solo unos minutos en el campo, lo que lo llevó a ser elogiado por los aficionados. Sin embargo, su rendimiento se volvió irregular, llegando al punto de ser cuestionado en exceso tras fallar un penal contra los Tigres.