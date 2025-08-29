Pumas busca victoria crucial ante Atlas para salir de la mala racha

A pesar de los malos resultados de Pumas en el Apertura 2025, Guillermo Martínez pidió confianza a su afición y aseguró que el equipo va por el 'camino correcto'.

"Pedirles confianza. El equipo es muy ofensivo, nos defendemos muy bien, pero por circunstancias no se nos ha dado sumar de a tres. Este equipo quiere ganar pero no como sea. Podemos ganar partidos de esa forma, pero apuntamos a un campeonato", declaró el delantero en conferencia de prensa.

"Estamos conscientes de lo que representa un título, lo que la afición vale pues siempre están y están en su derecho de expresar su sentir. A nosotros nos mueven para seguir mejorando y trabajando. Sabemos que vamos por el camino correcto. Faltan detalles que es parte de fútbol, pero ellos lo entienden de la mejor manera", agregó.

El Memote ha sido uno de los jugadores más criticados del Club Universidad Nacional debido a sus fallas de cara a portería, las cuales incluso ya provocaron abucheos de su propia afición.

"Con la afición, siempre he sido muy claro y se respeta. Lo que manifiestan se debe considerar. Nosotros siempre dependemos de ellos. Esta afición es leal y sabemos que los resultados que ellos desean se han quedado cortos. Que no pierdan la fe, pues estamos dejando todo. Esto nos llevará a grandes cosas. Los procesos cuestan y mucho, pero estoy enfocado en lo que soy. Por el pasado que me ha tocado picar piedra", sentenció Martínez.

Con sólo seis puntos de 18 disputados, Pumas está urgido de una victoria para evitar seguir rezagándose en la clasificación, por lo que vencer a Atlas este domingo en el Estadio Olímpico Universitario será casi de vida o muerte en sus aspiraciones de Liguilla.