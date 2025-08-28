¿Quién falta? Javier Aguirre Revela la CONVOCATORIA de la Selección para Septiembre

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anunció este jueves la lista de 25 futbolistas convocados para los partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur, a disputarse en septiembre en territorio estadounidense. Con varias novedades y ausencias destacadas, la convocatoria marca un paso más en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Uno de los nombres ausentes más notables es el de Guillermo Ochoa, quien actualmente se encuentra sin equipo, condición que lo deja fuera por una regla impuesta por el propio Aguirre: solo serán convocados jugadores con contrato vigente. En contraste, destaca el regreso del lateral Rodrigo Huescas, quien vuelve al Tri tras quedar fuera por problemas legales en Dinamarca. También reaparecen Diego Lainez, Carlos Moreno y Germán Berterame, figuras clave del reciente microciclo.

Los encuentros ante Japón (6 de septiembre en Oakland) y Corea del Sur (en Nashville) son parte de un calendario de amistosos que se extenderá hasta noviembre, con el objetivo de definir el grupo final para el Mundial. Aguirre, quien ya dejó claro que los experimentos han terminado tras conquistar la Copa Oro, busca ahora consolidar una base competitiva.

En el mes de octubre, México enfrentará a Colombia en Dallas y a Ecuador en Guadalajara. Para noviembre se contemplan dos partidos más, probablemente en Torreón y Monterrey, aunque los rivales aún están por confirmarse.

Además, el 2026 arrancará con un nuevo microciclo en febrero, seguido por un juego en marzo que podría coincidir con la reinauguración del Estadio Banorte, actualmente en remodelación como parte de los preparativos mundialistas.

Lista completa de convocados:



Porteros:

Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).





Defensas:

Rodrigo Huescas (FC Copenhague), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Juan José Sánchez Purata (Tigres), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).





Mediocampistas:

Edson Álvarez (Fenerbahçe), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Érick Sánchez (América).



