Yankees se imponen a Padres en un emocionante duelo de béisbol

Con hermética serpentina de Mario Ballesteros y un ataque de 13 imparables, los Gallos de Estancias labraron una victoria por abultada diferencia de 17-1 sobre Ángeles, en el primer encuentro de la doble cartelera que disputaron en la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

Los emplumados tomaron una ventaja tempranera cuando, en el primer rollo, Santiago Palacios pegó cuadrangular para liderar una triple producción. Después, la diferencia se extendió con rally de 4 carreras en la segunda tanda, luego Ricardo Barajas y José Suárez sumaron 2 más en la cuarta, mientras que el triunfo fue sellado con 8 anotaciones en el quinto rollo.

Donaldo Rábago pintó la única rayita de los angelinos ante una hermética serpentina de Ballesteros, quien tiró 7 entradas completas, mientras que Ángel Mancillas sufrió el revés.

Ya en la segunda confrontación, la novena de Ángeles respondió con una apretada victoria por pizarra de 3-2 para emparejar la serie.

Alfonso Quiroz y Ángel Reyes aportaron un par de anotaciones en la primera tanda y William Vázquez llegó al plato en la cuarta para fraguar la ventaja del conjunto escarlata; por su parte, los Gallos descontaron con timbres de Santiago Rodríguez y Yahir Muñoz en el fondo del cuarto episodio.

En el montículo, Regino Ferriño se acreditó el éxito tras lanzar toda la ruta, a la vez que Héctor Avilés cargó con la derrota.

DOBLETE PARA YANKEES

Con jonrón de 2 carreras de Adrián Padilla en la primera tanda, y un rally de 4 carreras en la tercera tanda, los Yankees vencieron a Padres por la mínima diferencia de 6-5 en la primera confrontación de la serie.

Abraham Alfaro trabajó 5 innings en la loma para agenciarse el éxito, contando con sólido relevo de Sebastián Monsiváis en la sexta tanda, a la vez que Juan Pérez fue el derrotado.

El segundo encuentro fue suspendido tras una bronca entre jugadores, por lo que el ampáyer optó por anticipar el final del juego en la sexta entrada y decretar la victoria para Yankees por pizarra de 6-1, para agenciarse la serie.