SSN y Alpine empatan en partido de la categoría Premier Plus

El equipo de SSN se levantó de un 0-2 y terminó rescatando un valioso punto frente a Alpine, rival con el que terminó igualando a 2 goles en partido de la categoría Premier Plus que protagonizaron el fin de semana, en la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.

La escuadra de Alpine fue superior en los primeros minutos del cotejo y no tardó en reflejarlo en el tanteador. El cronómetro marcaba el minuto 11 cuando Abel Tanaka mandó el esférico al fondo de la red para hacer el 1-0, mientras Amador Iglesias apareció instantes después y amplió la ventaja con anotación al 19'.

En el descanso de medio tiempo, SSN hizo los ajustes en su planteamiento para regresar a la cancha en busca de la remontada. Héctor Ayala, quien ingresó como revulsivo, metió en el juego a la escuadra rojinegra al anotar al 75' para recortar la distancia, mientras que al 87', el empate llegó por conducto de Antonio Villastrigo para sellar el 2-2 en los cartones finales.

Además del sabor amargo que le dejó el empate al equipo de Alpine, éste también cargó con una expulsión por doble tarjeta amarilla para Reinaldo Lozano, quien se perderá la siguiente jornada.