Héctor Vázquez lidera a GG en una victoria contundente

El conjunto de Santos dio una contundente exhibición y regresó a Castaños con los 3 puntos tras golear al Pachuca por marcador de 9-4, en encuentro de la categoría Tercera Fuerza que disputaron el pasado lunes por la noche.

Los guerreros mostraron un ataque equilibrado y efectivo, destacando los dobletes de Hugo Hernández, Isaac Sierra y Steven Shultz para la construcción de la abultada ventaja de la escuadra castañense.

A la actuación de los antes mencionados se sumaron los goles de Gil Hernández, Brian Cruz y César Salas, consolidando una victoria categórica ante los Tuzos, quienes alcanzaron a responder con un tanto de Josué Jalomo, mientras que Fabián Durán firmó un hat-trick para darle un toque de decoro al resultado.

GANA GG AL BUENOS AIRES

En otro de los encuentros de la jornada del lunes, el equipo de GG se impuso con claridad ante la escuadra de Buenos Aires, con un marcador de 7 goles contra 3, sumando así 3 valiosos puntos en la clasificación de la Segunda Fuerza.

El protagonista de la noche fue Héctor Vázquez, quien brilló con un triplete que inclinó la balanza desde los primeros minutos. Le acompañó en la ofensiva Jesús García, autor de un doblete, mientras que Emiliano Ruelas y Edson Rodríguez cerraron la cuenta con un gol cada uno.

Pese al esfuerzo de la escuadra bonaerense, que logró recortar distancias con un gol de Alan Medina y un doblete de José Orozco, no fue suficiente para hacerle frente al cuadro rival.