Rafael Márquez enfrenta derrota de México 3-0 ante Estados Unidos en Arizona

La Selección Mexicana fue víctima de sus propios errores. Eso le valió una penosa derrota ante Estados Unidos (3-0), en Arizona, y el primer ridículo en la era de Rafael Márquez al mando de la dirección técnica.

El clásico de la Concacaf giró en los errores del equipo dirigido por Rafa Márquez. Santiago Giménez, paupérrimo ante una ferviente fanaticada en Glendale, mientras que Raúl "Tala" Rangel reavivó el debate por la titularidad en la portería, al tiempo que no evitó irse sin abucheos.

El plantel para hacerle frente al conjunto de las Barras y las Estrellas quedó condicionado luego de la baja por lesión de Hirving Lozano, mientras que el también volante Gilberto Mora fue descartado por precaución.

Con apenas tres minutos de partido, México desperdiciaba una oportunidad de gol. Santi Giménez no entendió una devolución de Roberto Alvarado, luego de sacar al achique al guardameta Diego Kochen.

Al 43, cuando los mexicanos ya estaban abajo en el marcador, Giménez volvió a fallar. El delantero del Porto no conectó correctamente un rebote del meta estadounidense, luego de un disparo a gol de Santiago Sandoval.

La garrafal actuación del Chaquito se atizó por la ventaja que tomó Estados Unidos, al minuto 27. Julian Hall no perdonó un error del "Tala" Rangel. El portero del Guadalajara, en lugar de hacerse de la esférica en un disparo proveniente de Gio Reyna desde un costado, la rebota con la punta del pie. El balón simplemente quedó a merced del delantero rival.

La Selección Mexicana terminó por regalar el encuentro en el complemento. La charla de vestidor no sacudió el ánimo, pese a los cambios de Rafa Márquez con los ingresos de Luis Romo en la contención y Jesús Gallardo en la lateral izquierda, en lugar de Luis Chávez y Mateo Chávez.

Hubo una leve mejoría en el ataque. Alvarado de nueva cuenta tocó a la puerta con un potente disparo que Kochen mandó a tiro de esquina.

Estados Unidos, al 62´, volvió a mover el marcador, ahora por conducto de Cavan Sullivan. El atacante de 17 años de edad le sacó provecho a un error de Rangel. El portero, en la salida, buscó a Diego Campillo, pero terminó por regalar un pase al futbolista norteamericano y con la portería descubierta.

La desventaja se atizó para México con la expulsión de Mateo Chávez. El lateral, tras cometer una falta, se encaró y le propinó un manotazo en el rostro a Sebastian Berhalter.

Lastimosamente para el combinado azteca, otro mal pase generó el 3-0. Álvaro Fidalgo se equivocó en un pase retrasado, Campillo no alcanzó el servicio y Malik Tilman robó el balón para sentenciar el duelo con un disparo a las redes.

Con el pitazo final, la lluvia de abucheos para la Selección Mexicana que sigue sin conocer la victoria con Rafa Márquez como entrenador, luego de los empates con Colombia y Perú; resta un amistoso contra la Selección de Chile, en Los Ángeles, California.