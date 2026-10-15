Raúl Gutiérrez en riesgo de destitución tras su presencia en el aniversario del Club América

15 minutos en el Estadio Azteca le podrían costar el puesto. Lo que parecía un simple acto de presencia durante el festejo del aniversario 110 del Club América tiene a Raúl Gutiérrez en la cuerda floja y con posibilidades de ser destituido como DT de Cruz Azul Femenil.

De acuerdo con información revelada por David Espinoza de Fox Sports, la directiva del conjunto femenil, comandada por María Fernanda Pons Arroyo, estaría analizando quitar de su cargo al ´Potro´ Gutiérrez por su accionar el pasado 10 de octubre.

Raúl Gutiérrez fue invitado por la directiva del Club América para celebrar el aniversario de la institución y no solo bajó a cancha junto con otros exjugadores de las Águilas, sino que también portó la nueva camiseta del conjunto azulcrema. Esto causó un tremendo revuelo en redes sociales y de inmediato la afición celeste pidió su salida de la institución. Ante esto, Gutiérrez ofreció disculpas en redes sociales, pero esto podría no ser suficiente para no perder su lugar en el banquillo.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte del club.

Raúl Gutiérrez llegó a La Máquina hace apenas unas jornadas atrás, para ser exactos en la Jornada 5 del Apertura 2026, es decir, apenas seis fechas atrás. ´Potro´ llegó para sustituir a Israel Del Real, entrenador que fue cesado debido a la goleada de 10-0 en contra del Club América, por lo que Gutiérrez tomó ya una silla y está bajo la lupa.

Desde que ´Potro´ tomó las riendas del equipo, Cruz Azul Femenil registra 4 derrotas y 2 victorias, lo que tiene a La Máquina en la posición número 6 del Grupo A, lejos de los puestos de Liguilla.