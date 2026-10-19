Real Colo Colo gana la Copa Premier tras emocionante tanda de penales

Tras empatar el marcador con gol de último minuto, el Real Colo Colo llegó a la tanda de penales con un envión anímico y la puntería bien afinada, para terminar superando a Pimsa por 4-3 y quedarse con la Copa, en la categoría Premier del balompié municipal.

El Colo Colo tomó una ventaja tempranera, de la mano de un incontenible Ángel Padilla, quien movió las redes a los minutos 8 y 12. Tras el descanso de medio tiempo, Gerardo Rodríguez anotó al 46 para acercar a la escuadra rojinegra, pero José Romero apareció unos instantes después para firmar el 3-1 con el que el Real parecía encaminarse al triunfo sin contratiempos.

Pero lejos de desmoronarse, Pimsa respondió con contundencia. Mario Galindo anotó al minuto 57 para recortar la distancia y levantar la moral de los suyos; luego Moisés Domínguez niveló los cartones 3-3 con un disparo de larga distancia al 59, mientras que Luis Cossío marcó al 69 para poner al frente a los rojinegros.

El tiempo reglamentario estaba cerca de finalizar y Pimsa ya acariciaba una sorpresiva victoria, luego de hacer la voltereta. Pero el Real Colo Colo emparejó al minuto 90 con un disparo de Reynaldo Muñoz que fue desviado y terminó incrustándose en el marco rival, sellando un emocionante 4-4 que obligó a los penales para decidir al dueño de la Copa.

Ya en la instancia de tiros desde el manchón, el arquero Diego Carrizales se hizo notar con un par de atajadas y Juan Martínez cerró la tanda con una magistral ejecución para darle la Copa al Real.