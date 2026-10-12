Real Colo Colo se impone a Bucaneros: Saucedo marca cuatro goles

Christopher Saucedo firmó una actuación sobresaliente al marcar cuatro goles y encabezar la victoria del Real Colo Colo por apretado marcador de 5-4 sobre Bucaneros, en un intenso encuentro que formó parte de la novena jornada de la Liga Municipal de Futbol.

El atacante del "31" en el dorsal salió con la mecha encendida y abrió la cuenta al minuto 18; posteriormente, volvió a sacudir las redes al 37, 52 y 66, para completar su póker de anotaciones y encaminar el triunfo del Colo Colo. Alberto Rodríguez también aportó a la causa con un tanto al minuto 34, contribución que resultó determinante para establecer la diferencia en el marcador.

Por su parte, Bucaneros tuvo una respuesta eficaz a la ofensiva, pero no le alcanzó. Edgar Zúñiga anotó al minuto 16, Martín Muñiz hizo lo propio al 45, Eusebio Huitrón contribuyó con un tanto al 84 y Daniel Elizondo cerró la cuenta al 86.

Con este resultado, el Real Colo Colo llegó a 13 puntos y se ubicó a media tabla de la categoría Premier, mientras que Bucaneros permaneció con 7 unidades en la parte baja.