Real Madrid vence al Celta de Vigo: Fede Valverde marca el gol decisivo

El Real Madrid pasó apuros con el Celta de Vigo, pero en tiempo de compensación logró la victoria por 1-2, gracias a un gol de rebote que marcó Fede Valverde en el Estadio de Abanca-Balaídos, en partido de la jornada 27, que le sirve a los dirigidos por Álvaro Arbeloa seguir en la lucha por LaLiga y con una inyección anímica de cara a recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Real Madrid estaba obligado a no fallar, después de las derrotas ante Osasuna y Getafe. Con su triunfo llegó a 63 puntos, es sublíder, y está a un punto del Barcelona, que juega este sábado ante el Athletic Club.

El Celta quiso hacer daño rápidamente al Real Madrid. Una volea de Borja Iglesias la mandó a las nubes, enseguida lo volvió a intentar, pero ahora fue Thibaut Courtois quien evitó el tanto al minuto 5.

Al 10, el Real Madrid respondió. Aurélien Tchouaméni conectó un zurdazo raso desde el balcón del área que salió rozando el poste.

Casi de inmediato, el jugador merengue encontró premio a su implicación ofensiva marcando el 0-1; fue en un córner que sacó corto Trent Alexander-Arnold y que Arda Güler cuajó en control y asistencia de gol. El dorsal 14 de los blancos recibió ese pase raso y tiró un derechazo cruzado que, tras pasar por encima de la cabeza de Brahim Díaz, tocó en el palo y entró en la portería de Ionut Radu.

El Celta no se achicó y reaccionó para igualar el marcador, tras un pase en largo hacia Williot Swedberg, que ganó la carrera a Alexander-Arnold. Swedberg se perfiló por la banda izquierda, pisó el área rival y centró raso para que Borja Iglesias rematase fuerte en plena carrera, habiéndose colado entre la zaga del Real Madrid con aparente facilidad.

Para el segundo tiempo, hubo polémica, por la forma en que el canterano Manuel Ángel Morán robó el esférico, lo que propició el 1-2. No se marcó falta y la acción siguió, el Real Madrid tejió su jugada de lado a lado para que Fede Valverde cazara un balón suelto para realizar un derechazo potente, que fue al codo de Marcos Alonso para cambiar la trayectoria del balón, batiendo a Radu que se estiró del lado contrario.