Yankees AHMSA empatan serie ante Astros en Monclova

En duelo entre aspirantes al subliderato, Yankees y Astros salieron a mano tras una intensa doble cartelera sobre el diamante del Deportivo AHMSA, al tomar parte de la novena serie de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

En el primer duelo, la novena espacial salió encendida desde el arranque, fabricando un racimo de 3 carreras en la inicial y rematando con un rally de 4 en la quinta para imponerse por pizarra de 8-5 ante los bombarderos de la familia Orozco Padilla. Nicolás Marrero tronó el madero con jornada de 3-2, respaldado por Cristian Marrero quien se despachó con 2 imparables en 4 viajes, mientras que en la loma, Edwin Sánchez se fajó 5 innings de calidad para apuntarse el triunfo, a la vez que Sergio

Para el segundo compromiso, los Yankees sacaron el orgullo y respondieron para emparejar la serie con una victoria de 5 carreras contra 3, gracias a una ofensiva liderada por Kevin Orozco, quien se fue de 4-3, y Adrián Padilla, quien detonó triple y sencillo en 4 turnos. Los bombarderos tomaron la delantera con ataques de 2 carreras en la tercera y cuarta entrada, donde Orozco apareció con 2 timbres, mientras que Sergio Acevedo puso la carrera de la tranquilidad en la sexta tanda. Astros había pegado primero con anotación de Carlos González en el segundo rollo, y luego recortó distancia con anotaciones de Diego y Cristian Marrero en el tercer episodio, pero no les alcanzó. Ángel Morales se quedó con la victoria desde la lomita, en tanto Ángel González se llevó el revés en labor de relevo. Con la serie dividida, Yankees se aferra al subliderato con marca de 13-5, mientras Astros se mantiene al acecho en el tercer peldaño con récord de 14-6.