Real San Francisco arrasa con goleada 9-0 a SIMAS en Monclova

El Real San Francisco no tuvo contemplaciones ante el sotanero SIMAS y le propinó una escandalosa goleada de 9-0, en el encuentro más disparejo que se registró durante la novena jornada de la Liga Mayor de Fútbol.

La escuadra franciscana ejerció una abrumadora superioridad sobre la cancha de la Secundaria 1 y contó con una inspirada actuación de Antonio Bernal para fraguar la goliza. El letal dorsal "7" hizo alarde de su contundencia con cuatro anotaciones que inclinaron la balanza en el marcador.

Enrique González también sobresalió por su efectividad frente al arco al anotar en dos ocasiones, mientras que Cristian López, Otoniel Medina y Gerardo Jiménez contribuyeron con un tanto, respectivamente, para ponerle números definitivos al triunfo.

El Real San Francisco capitalizó el triunfo para afianzarse en el tercer lugar de la tabla con 14 puntos, luego de acumular tres juegos ganados, dos empates y una derrota. Por su parte, SIMAS sigue siendo el colero de la competencia, con apenas seis unidades rescatadas en nueve partidos disputados.