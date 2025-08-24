Cubs arrasan a Cardenales con juego sin hit ni carrera en la categoría Pre-Junior

En apenas la primera serie de la campaña, Lionel Hernández y Lionel de la Rosa ya registraron sus nombres en el libro de récords de la Liga Furiazul.

Ambos lanzadores se combinaron en el montículo del Parque Xochipilli para gestar un juego sin hit ni carrera, en la victoria de Cubs sobre Cardenales por pizarra de 11-0, en encuentro de la categoría Pre-Junior.

Hernández lanzó 6 herméticas entradas con 14 ponches y una base por bola para acreditarse el acierto, mientras que de la Rosa lo respaldó con un capítulo inmaculado, en el cual registró 2 ponches y dominó a Ángel Méndez para consumar blanqueada.

A la ofensiva, Emil Ramos contribuyó con la carrera de la quiniela en la segunda entrada, luego Nicolás Jasso y Sebastián Lozano sumaron un par de rayitas en la tercera, mientras que Raúl Hartz llegó al plato en el cuarto rollo para sellar el 4-0.

La ofensiva de los cachorros arreció en el quinto capítulo y la ventaja se amplió con un rally 4 carreras, incluyendo 2 remolcadas por Lionel Hernández, mientras que en la sexta tanda, Óscar Hernández, Lionel de la Rosa y Alan Mata elaboraron una triple producción en la sexta tanda para remachar el resultado.

Además de su notable actuación en el centro del diamante, Lionel de la Rosa lideró la ofensiva de los Cubs al pegar de 4-2 y producir 4 anotaciones, por su parte, Óscar Hernández bateó de 4-2 y aportó 2 rayitas, ante los lanzamientos de Daniel de la Cruz, quien se llevó la derrota.