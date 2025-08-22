Allan Saint-Maximin se presenta en Club América junto a nuevos fichajes

Sonriente en la sala de prensa del Club América, Allan Saint-Maximin se presentó junto al presidente deportivo Santiago Baños y al resto de los nuevos fichajes. El francés lució su dorsal 97 y la expectativa "de convertirse en alguien importante" para la institución azulcrema.

"La llegada de Maxi creo que será sumamente importante y lo que ha mostrado en los entrenamientos, la verdad que nos está dejando una satisfacción importante, esperemos que se adapte rápidamente a las canchas de la liga y obviamente a las diferentes circunstancias que se viven como la altura de una ciudad y la humedad", expresó Baños.

La barrera del idioma al momento no es un problema con el francés. Incluso el directivo americanista describió parte de su labor, para convencer a Saint-Maximin de jugar en México.

"Él no tenía mucho conocimiento del país y ni de la liga. Pudimos tener varias conversaciones por vía zoom, casi más de hora y media por llamada y así es como nos conocimos y nos dimos a entender. Le explicamos lo que era el club y lo convencimos".

Sin embargo, Santiago Baños dio mérito al resto de sus colaboradores para amarrar al volante francés, quien se puede desempeñar principalmente por el costado izquierdo, siendo la competencia directa con el uruguayo Brian Rodríguez.

"No fue una labor solamente mía, pero estamos muy contentos de que un jugador como Maxi eligiera venir a México".

Desde su caótico arribo al aeropuerto capitalino como sus primeros toques de balón en Coapa, Saint-Maximin sólo ha dejado una duda en el aire, la fecha de su debut.

"Repito, la verdad es que nos ha dejado gratamente sorprendidos con sus entrenamientos. Hay que tener un poco de paciencia, porque evidentemente todavía no tiene el fondo físico que es necesario para jugar 90 minutos", añadió Baños, pero optimista por ver al europeo con minutos de acción este domingo, en la visita del América al Atlas por la jornada 6 del torneo Apertura 2025.

Con Maxi, prácticamente el equipo dirigido por André Jardine está cerrado tras las incorporaciones de Ralph Orquín (canterano azulcrema que regresó tras su préstamo), Alexis Gutiérrez, Raúl Zúñiga e Isaías Violante.

"Apuntalamos posiciones específicas que veníamos buscando, pero en cuanto a salidas o llegadas, no te podría asegurar porque todavía no cierra el periodo de inscripciones en diferentes ligas del mundo, entonces si se llega a dar que venga una oferta por algún jugador y pueda salir, trataremos de cubrir esa baja".

Sobre los procesos de fichajes, Santiago Baños aseguró que no están congelados por los clubes y promotores sudamericanos. Cabe recordar que Sebastián Cáceres fue el último jugador negociado y contratado directamente estando en el cono sur.

"No se ha presentado una oportunidad, no existe el famoso veto, recordar que las últimas contrataciones que hemos hecho, han sido muchos jugadores sudamericanos que no están en Sudamérica por alguna razón u otra, o están aquí en el en el mercado local o en la MLS.

"Ahora trajimos a Maxi que viene de otra parte. Pero no hay ningún tema relacionado con eso (bloqueo desde Sudamérica), simplemente es que los jugadores que nos llaman atención no están en Sudamérica. No dudo que, en un futuro cercano, a corto y mediano plazo volveremos a traer a alguien de alguna liga sudamericana".