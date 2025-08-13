Ángeles y Charros dividen victorias en jornada de béisbol

En encuentro de la cuarta serie, los equipos de Ángeles y Charros dividieron victorias tras una reñida y soleada jornada dominical en el diamante del campo 4, dentro de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

Los angelinos tomaron ventaja con triunfo de 11 carreras por 6 en el primer compromiso del doble cartel. Joel Banda pegó de 5-4, Alfonso Linares se fue de 5-3 y Ángel Esparza conectó de 4-2 para comandar la ofensiva ganadora, la cual respaldó la ventaja con rallys de 3 anotaciones en la tercera y sexta tanda.

En el montículo se alzó la figura de Ángeles Reyes, quien lanzó toda la ruta para anotarse el acierto ante Ángel Morales, quien también tiró 7 capítulos.

CHARROS SE APUNTA EL SEGUNDO

En el segundo enfrentamiento, Néstor Flores tuvo una lúcida actuación en la lomita de pitcheo y fue respaldado con un rally de 5 carreras en la sexta entrada, para soportar el triunfo de Charros al son de 6-3.

Los Ángeles habían tomado ventaja en el segundo rollo con triple producción elaborada por Alan Navarro, Antonio Linares y Edgar Valdez, mientras que los sombrerudos se acercaron en el quinto rollo con anotación de Mario González, para luego remontar en la sexta tanda con un rally de 5 carreras que lideró César Vázquez con un cuadrangular.

Los mejores bateadores del equipo ganador fueron Daniel Coronado con marca de 3-2 y Mario González de 4-2, destacándose con un par de timbres, en tanto que Enrique Rodríguez sufrió el descalabro.