Rayados Sub 19 rescata empate en el último minuto

Las filiales Sub 18 y Sub 21 de Rayados empataron en sus duelos de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025, en sus visitas al Puebla.

La Sub 19 rescató el empate de 1-1 con gol de Sebastian Hernández, al minuto 90, tras ir abajo 0-1 con la anotación de Isaac González, al 40'.

El equipo regio llegó a 12 puntos y es sublíder general.

Por su parte, la Sub 21 sacó el empate, de 2-2, aunque en circunstancia diferente, pues ganaba 2-0 y parecía que se enfilaba a la victoria. Con goles de José Urías y Luis Rojas al 3' y 62', el Monterrey tomó ventaja, pero Ángel Robles empató al 68' para los poblanos, que al 34' habían empatado 1-1 con anotación de Denilson Paz.

La categoría Sub 21 albiazul, llegó a 8 puntos y está en el lugar 15 de la clasificación general.

Para ambas categorías del Monterrey, sus próximos compromisos serán el 14 de septiembre, cuando visiten al Querétaro.