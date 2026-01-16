Richard Ledezma y Brian Gutiérrez buscan unirse a la Selección Mexicana

La posible incorporación de los jugadores de Chivas; Richard Ledezma y Brian Gutiérrez a la Selección Mexicana todavía no es un hecho consumado. Aunque ambos futbolistas han manifestado formalmente su deseo de vestir la camiseta del Tricolor, el cambio de federación sigue sujeto a la aprobación de la FIFA.

De acuerdo con información confirmada, la Federación Mexicana de Futbol envió una carta a la U.S. Soccer para validar que tanto Ledezma como Gutiérrez son elegibles para ser considerados en los próximos compromisos de México. No obstante, el proceso aún no está cerrado, ya que no se ha recibido una respuesta por parte del organismo estadounidense. Sin embargo, la FIFA es el único ente facultado para autorizar de manera oficial el cambio de federación y emitir la documentación correspondiente.

En el caso de Richard Ledezma, la situación es más compleja desde el punto de vista administrativo. El zaguero participó con Estados Unidos en un Mundial Sub-20 del 2019, torneo oficial de FIFA a nivel juvenil, lo que lo vincula reglamentariamente a esa federación. Además, disputó un partido amistoso con la selección mayor en el 2020. Al no haber jugado encuentros oficiales de categoría "A" con el primer equipo estadounidense y haber transcurrido más de tres años, su elegibilidad con México no está en riesgo deportivo, pero sí requiere obligatoriamente solicitar el One-Time Switch ante la FIFA, un trámite único e irreversible.

Por su parte, Brian Gutiérrez atraviesa un proceso distinto. El futbolista disputó dos partidos amistosos con la selección mayor de Estados Unidos, el más reciente el 22 de enero de 2025 ante Costa Rica, cuando aún tenía menos de 21 años. Esta condición le permite solicitar directamente el cambio de federación, sin necesidad de esperar el plazo de tres años ni de recurrir al One-Time Switch. Aún así, al igual que Ledezma, no podrá jugar con México hasta que FIFA haga oficial la autorización.

La postura de ambos jugadores es clara: quieren representar a la Selección Mexicana. Sin embargo, su posible convocatoria dependerá exclusivamente del tiempo que tome la FIFA en resolver los trámites administrativos, por lo que su participación en los próximos encuentros del Tri es incierta.

Mientras tanto, México se prepara para sus próximos compromisos: el jueves 22 de enero ante Panamá a las 19:00 horas y el domingo 25 de enero frente a Bolivia a las 13:30 horas, ambos como preparación rumbo al Mundial de 2026.