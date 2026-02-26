Roberto González festeja su 71 aniversario en torneo de golf en Monclova

El Club de Golf de Monclova A.C. recibió a una gran cantidad de jugadores e invitados en la novena edición del Torneo en Honor a Roberto González, a quien festejaron por su 71 aniversario y por su incansable labor en la promoción de "el deporte de los caballeros".

En el primer evento del año en el club ubicado al Norte de la ciudad, decenas de golfistas de Monclova y la Región se dieron cita para tomar parte de una competida jornada, la cual culminó con una convivencia con el homenajeado.

Al final del torneo, el triunfo fue para el equipo integrado por Juan José Muñoz, Héctor García y Sharim Muñoz, quienes terminaron con 62 golpes. La segunda posición fue para Javier Ríos, Tomas López y Andrés Linaje con 64 golpes, mientras que José Fernando Tijerina, Carlos Flores y Fabián de los Santos ocuparon el tercer puesto con 65 golpes.

El torneo también premió a los mejores tiros de la jornada. En O´yes 3, Jorge Delgado figuró en primer lugar con un registro de 1.86 m, seguido por Roberto González con 2.92 y Tomás López con 3.57. Mientras que en O´yes 6, Romeo Villarreal se apuntó el primer lugar con 3.37 m, secundado por Ernesto de Luna con 5.20 y Antonio Pérez con 6.40.