Tigres y Chivas se enfrentarán en Cuartos de Final: horarios confirmados

MONTERREY, NL 27-Apr-2026 .-Se dieron a conocer los horarios oficiales de los partidos de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, en donde cada uno de los ocho invitados a la fase final, ya pudieron conocer con exactitud cómo se darán cada uno de sus partidos.

Los Tigres de Guido Pizarro abrirán su serie frente a las Chivas en el Estadio Universitario el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas y cerrarán la vuelta en la casa de Chivas, el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas.

Por su parte, Atlas enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Jalisco también el 2 de mayo a las 21:15 horas y pagarán la visita a la capital del país, el 9 de mayo a la misma hora, en el remodelado Estadio Azteca.

Mientras que el líder Pumas visita al América el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Azteca, en una edición más del Clásico Capitalino en Liguilla; para después enfrentarlos en Ciudad Universitaria el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas.

El campeón Toluca comenzará la defensa de su trono el 3 de mayo, cuando reciba a Pachuca a las 19:15 horas y el 10 de mayo estará visitando a los Tuzos en la Bella Airosa, en punto de las 17:00 horas.