Santiago Chávez se lesiona y Acereros de Monclova busca refuerzo: Geraldi Díaz

La organización de Acereros de Monclova confirmó el parte médico de su receptor titular, Santiago Chávez, quien salió lesionado el pasado martes en el primer juego de la serie frente a Rieleros de Aguascalientes.

Luego de la valoración correspondiente, la oficina del club dio a conocer que el catcher saltillense presenta rotura de ligamento cruzado posterior, además de una lesión en el menisco de la rodilla derecha. Una combinación delicada que lo obligará a pasar por el quirófano este mismo fin de semana en Puebla, donde será atendido por el equipo médico especializado del club, buscando reparar el daño y encaminar su proceso de recuperación.

La lesión se originó en una jugada aparatosa, el pasado martes, cuando Chávez protagonizó un choque violento en el plato con José Rondón, en su intento por evitar la carrera. El impacto fue tan severo que ambos peloteros quedaron tendidos sobre el terreno y tuvieron que abandonar el encuentro sin poder caminar por su propio pie.

Aunque el club no ha revelado el tiempo estimado de recuperación del receptor, es un hecho que la baja representa un duro golpe en la columna vertebral del equipo, tanto por su aporte defensivo detrás del plato como por su liderazgo dentro del terreno.

Ante este panorama, la directiva no tardó en mover sus piezas y ya concretó la llegada de un refuerzo para cubrir la vacante. Se trata del dominicano Geraldi Díaz, originario de Puerto La Plata, un catcher de 25 años con recorrido en ligas menores, circuito independiente, béisbol invernal y experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol, donde debutó en 2025 con los Generales de Durango. Díaz se integrará de inmediato a la Tropa de Acero con la misión de responder al llamado y aportar su experiencia detrás del home.