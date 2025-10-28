Santiago Giménez abandona por lesión en empate del AC Milan

El AC Milan empató 1-1 en su visita al Atalanta dentro de la Jornada 9 de la Serie A 2025-26, en un encuentro donde el delantero mexicano Santiago Giménez tuvo que abandonar el campo por lesión en la segunda mitad. Con este resultado, el conjunto rossonero llegó a 18 puntos y se mantiene en la tercera posición del campeonato, a tres unidades del líder, el Nápoles, que cuenta con 21 puntos.

El duelo disputado en Bérgamo tuvo un inicio dinámico. El Milan tomó ventaja al minuto 4 con un disparo desde fuera del área de Samuele Ricci, que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Sin embargo, la respuesta local llegó al minuto 35, cuando Ademola Lookman igualó el marcador tras una asistencia de Mario Pašalic.

A partir de ese momento, el encuentro se mantuvo equilibrado, con opciones para ambos equipos y varios cambios en el complemento. La tensión creció cuando Santiago Giménez, titular en el ataque milanista, sufrió una molestia física y tuvo que salir del terreno de juego al minuto 62, siendo reemplazado por Ruben Loftus-Cheek.

El atacante mexicano había recibido una falta minutos antes y, tras intentar continuar, pidió el cambio. Hasta el momento, el cuerpo médico del Milan no ha emitido un parte oficial sobre la gravedad de la lesión. Giménez había tenido participación activa en el primer tiempo, incluso con un remate al arco que salió desviado al minuto 47.

Después de su salida, el Milan ajustó su esquema ofensivo, pero no logró generar peligro suficiente para romper el empate. Por su parte, el Atalanta buscó el triunfo en los minutos finales, aunque se encontró con la solidez del guardameta Mike Maignan, que intervino en varias ocasiones para mantener el 1-1.

Con este resultado, el AC Milan suma 18 unidades tras nueve jornadas, mientras que el Atalanta alcanza 13 puntos en la mitad de la tabla. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri acumula su segundo empate consecutivo, lo que le impide acercarse al Nápoles, actual líder con 21 puntos, seguido de la Roma, que cuenta con 18 y mejor diferencia de goles.

El próximo compromiso del Milan será en el Estadio San Siro, donde buscará volver a la senda del triunfo y conocer la evolución médica de Santiago Giménez, cuyo estado será evaluado en las próximas horas por el cuerpo técnico y médico del club.