Santiago Giménez regresa al AC Milan tras lesión en el tobillo

Si algo marca diferencia en los futbolistas es reconocer cuando no se está en el mejor nivel, algo que Santiago Giménez. El delantero del AC Milan fue autocrítico pese a apenas estar de regreso tras una larga lesión que lo dejó fuera de circulación.

Un problema en el tobillo llevó a Giménez al quirófano con la esperanza de ayudar a eliminar esas molestias que lo perseguían. Fueron alrededor de cuatro meses los que el atacante estuvo fuera, pero ahora confiesa estar mejor que nunca.

"Me siento una persona nueva, una persona renovada y tengo esa espinita de darle a la gente lo que espera de mí; empecé muy bien con Milán haciendo goles y después por ciertas circunstancias se fue apagando. También el dolor del tobillo, jugar con dolor, eso me fue afectando", confesó en entrevista para el club italiano.

El año pasado, Santi Giménez tuvo un temporada de altas y bajas, lo que ocasionó fuera objeto de críticas por parte de los aficionados del Milan, por lo que otro de sus objetivos es poder dar su mejor rendimiento para conectar de nuevo con los seguidores.

"La temporada pasada fue una temporada mala para ser realistas. Después llegó Allegri y llegaron nuevos jugadores. Esta nueva temporada creo que lo hemos hecho bastante bien, pero llegó la operación del tobillo, entonces tengo esa espinita de darle a la gente lo que espera de mí", admitió el tricolor.

A lo largo de su recuperación, el delantero de la Selección Mexicana compartió que estuvo acompañado del cuerpo técnico del AC Milan.

"La verdad le agradezco a todo el cuerpo técnico y a todo el cuerpo médico que estuvo siempre presente conmigo en este momento duro para mí, porque fue un momento difícil. Quiero regresarles todo el amor que ellos me han dado en el campo", mencionó.

Su reaparición se dio en el partido contra del Torino, antes de la Fecha FIFA de Marzo, y ahora apunta a seguir sumando minutos en la Serie A.