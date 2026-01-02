Milan ficha a Niclas Füllkrug mientras Santiago Gimenez se recupera

Santiago Gimenez se mantiene lejos de las canchas tras su operación de tobillo, misma que lo mantendrá entre 3 y 4 meses fuera, por lo que el Milan no lo esperó más y -en una temporada donde solamente disputan la Serie A- incorporaron al delantero alemán, Niclas Füllkrug.

Estando entre las primeras posiciones del Calcio, Milan no quiere desperdiciar la oportunidad de centrarse en el torneo local para regresar un trofeo que no vista sus vitrinas desde hace 3 temporadas, por lo que incorporaron a un futbolista con condiciones que les hacían falta en el plantel.

De esta forma, aumenta la competencia para el mexicano, ya que tendrá a Christopher Nkunku y Niclas Füllkrug por delante para su regreso a las canchas, complicando que tenga minutos y pueda demostrar su nivel de cara al Mundial 2026, donde competirá por un sitio que parecería -en un inicio- tener seguro.

Una de las grandes polémicas para la Selección Mexicana, específicamente durante el paso de Gerardo Martino durante la dirección técnica, fue dejar fuera del Mundial de Qatar 2022 a Santiago Gimenez, dándole prioridad a futbolistas como: Raúl Jiménez, Henry Martin y Rogelio Funes Mori.

Ahora, para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la competencia directa estará con:

Raúl Jiménez: el Lobo de Tepeji es el mejor futbolista de la Selección Mexicana en los últimos meses y, de mantener su nivel, será titular indiscutible para el Tri durante el Mundial 2026, comandando el eje del ataque y siendo uno de los capitanes del combinado nacional.

Germán Berterame: el delantero de Rayados de Monterrey vivió un semestre de ensueño con los de la Sultana del Norte y, tras haber sido dirigido por Javier Aguirre, cuenta con el visto bueno del entrenador nacional.

Henry Martin: el capitán de América podría convertirse en la competencia directa para Santiago Gimenez, ya que el semestre anterior no lució con las Águilas y -durante el Clausura 2026- deberá mostrar su mejor versión con la ilusión de volver a ser tomado en cuenta por Javier Aguirre y su Cuerpo Técnico.

Siendo marzo-abril el mes del retorno de Santiago Gimenez a las canchas, el killer azteca tendrá que mantener una recuperación perfecta para mantenerse dentro de la baraja del 'Vasco' y no sufrir una nueva frustración de quedarse fuera de la Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva.