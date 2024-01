Se dicen motivados por 'Chicharito'

GUADALAJARA, Jalisco 19-Jan-2024 .-Las Chivas ya se "imaginan cosas chingonas" con "El Chicharito" Hernández.

Fernando Beltrán calificó como "espectacular" el regreso de Javier Hernández al Rebaño, lo que se confirmaría la siguiente semana.

"(El regreso de 'Chicharito') Qué te voy a decir... es espectacular. Yo como jugador, si me hubieran dicho eso a los 15 años que yo hubiera jugado con "Chicharito", -no se ha cerrado, pero ojalá-, yo no me lo hubiera creído, esa es la realidad. Tener un tipo como él te genera muchísima, muchísima confianza.

"Siento que como equipo, vamos a querer todavía trabajar más porque tener a "Chicharito" de compañero, yo lo que pienso como jugador es que quiero que me dé goles y quiero que él sea campeón como yo quiero ser campeón, entonces esa es la parte que me toca a mí, que tengo que hacer un mejor trabajo para que "Chicharito" y todos como equipo podamos ser campeones", manifestó "El Nene" Beltrán a CANCHA.

"El Chicharito", quien se recupera de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, vendría a fortalecer al Rebaño, tanto en identidad, liderazgo así como con su calidad en el campo.

"De que hay líderes en el equipo, hay líderes, pero obviamente teniendo a "Chicharito" va a ser totalmente diferente, él tiene una experiencia única, jugador del Manchester United, del Real Madrid, de equipos de Europa donde fue goleador, donde tuvo protagonismo. Esta parte de ganar es la que nosotros estamos aprendiendo y te aseguro que si nos volvemos a encontrar en una Final con quien sea, y volvemos a tener esa revancha, no va a volver a pasar lo mismo", agregó Beltrán.

El mediocampista aceptó que hay enfado por el reciente título del América en la Liga MX.

"Siempre hay presión, ahora el campeón es América, sí molesta, enfada, claro que sí, no lo voy a negar, pero como equipo nosotros sabemos que ya llegamos a una Final y que lo podemos volver a hacer. Y que no nomás va a ser una vez, yo estoy seguro que en el momento que llegue una Copa para nosotros, van a llegar más, porque la sensación que nos quedamos ahora es que queremos más. Llegamos a la Final, la perdimos y muchas veces te quedas con la sensación de que ya no quieres intentarlo otra vez, pero nosotros como equipo queremos más, queremos otra vez intentarlo porque nos lo merecemos", finalizó.

'Busco marcar diferencia'

Fernando Beltrán quiere ser ese futbolista determinante que marque diferencia en las Chivas.

En el Apertura 2023, el "Nene" anotó 4 goles, tuvo participación en 8 tantos del Rebaño, además de imponer récord en la Liga MX con 429 mil 187 kilómetros en 41 partidos durante el 2023.

"He mejorado bastante, he avanzado muchísimo en cosas personales, no me gusta hablar de mí, pero en cosas personales he podido meter más goles, he podido tratar de ser más protagonista, de buscar ese liderazgo que que intento todos los días, que se aprende todos los días.

"Al final, busco ayudar a mis compañeros, dar lo mejor de mí dentro del campo y como siempre, este torneo, este año, va a ser totalmente diferente, porque cada torneo que empieza para mí, siempre busco ser más líder y siempre busco marcar más diferencia", mencionó Fernando Beltrán.

¿Qué hay distinto con Gago?

En tema de cancha y gestiones es totalmente diferente, pero dentro de lo que nosotros como equipo ya manejamos, que era la disciplina, el llegar temprano, el estar unidos, el trabajar juntos, el esforzarnos, el exigirnos, todo ese lado ya lo sabíamos; Fer (Gago) ahora nos hace entender los detalles que son importantes para conseguir títulos, esa parte que es la primordial donde se debe mantener todo.

¿Cómo van José Castillo y Cade Cowell?

Son jugadores que vienen a aportar muchísimo. Son muy jóvenes también, es la realidad, nosotros tratamos de rápido hacerles entender en dónde están parados. José lo ha entendido muy bien, aparte, es un chico muy tranquilo, muy disciplinado. Se le ve que trabaja y que está enfocado en lo que él quiere. Y con Cade (por el idioma) no tenemos muy buena comunicación ahorita, no manejo muy buen inglés, pero es tratar de que se sienta parte del equipo, de ayudarlo dentro del campo y que se sienta en confianza con nosotros, que sienta que de verdad queremos ser su amigo y que se sienta parte de esta familia.

"(Hierro y Gago) fueron grandes jugadores que estuvieron en un gran club (Real Madrid), y por lo que vivieron, por lo que ganaron, nosotros como jugadores tratamos de aprender, tratamos de preguntar, de pedir consejos para mejorar dentro del campo y preguntar el cómo esos equipos donde ellos estuvieron fueron campeones, cuál fue la receta, intentar aprender para poder lograr el objetivo de ser campeón que es lo que todos queremos".

"Mucha gente piensa que nos hacen falta muchas cosas, pero nosotros competimos y siempre con los equipos que invierten, que traen refuerzos, que están en mejor posición que nosotros, siempre tratamos de ir a darles un buen partido y estar en la Liguilla que es lo más importante y hasta el día de hoy queremos seguir con esa rachita buena porque teníamos rato sin sentir esta sensación de que puedes estar peleando por el título y ahora no lo queremos dejar pasar".