Séptimo juego decisivo entre Acereros y Tecolotes en béisbol mexicano

Con ataque de 5 carreras en el cierre del sexto capítulo, los Acereros remontaron a los Tecolotes de los Dos Laredos para imponerse por pizarra de 7-5 y llevar la serie de primera ronda de playoffs al séptimo y definitorio encuentro.

Ante un lleno en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, la Furia Azul consiguió una oportuna victoria en un juego que inició con retraso por lluvia y terminó después de la medianoche; la serie se definirá hoy a las 7:00 de la noche en el diamante del 'Horno más grande de México', donde Monclova buscará aprovechar la localía para instalarse en la semifinal de la Zona Norte.

Los Tecolotes se despegaron en la parte alta de la tercera entrada con triple producción. Matt McDermott pegó un sencillo con rodado al jardín central para mandar al pentágono a Ali Castillo con la carrera de la quiniela, luego Aledmys Díaz disparó un sencillo con rodado al prado derecho, empujando a Harold Ramírez y McDermott para poner los cartones 3-0.

La Furia Azul respondió en el cierre de la misma tanda para acercarse. José Peraza conectó un doblete con rodado al bosque izquierdo, permitiendo que Santiago Chávez anotara la primera carrera de los locales.

Después, Acereros tuvo casa llena en el fondo de la cuarta tanda, pero se quedó corto al ataque y solo consiguió una carrera. Magneuris Sierra recibió base por bolas ante el abridor Mengden, y Balbino Fuenmayor se encaminó al pentágono para recortar 2-3 la desventaja.

En el sexto rollo, la visita volvió al ataque y se colocó al frente 5-2. Francisco Córdoba con elevado de sacrificio al prado izquierdo remolcó a Díaz, mientras que Castillo mandó una línea al central que puso en camino al plato a Danry Vásquez con una rayita más.

Sin embargo, la artillería acerera explotó en el cierre de la sexta entrada con un rally de 5 carreras para darle la vuelta al encuentro y prender la esperanza de la afición. Santiago Chávez con un sencillo produjo en los spikes de Rodolfo Amador y Juan Mora, luego Magneuris Sierra emparejó los cartones remolcado por Aldrem Corredor con sencillo al central, Balbino Fuenmayor continuó la ofensiva con sencillo al izquierdo que empujó la del despegue a cargo de José Peraza, mientras que Kennys Vargas mandó un rodado al jardín derecho para que Aldrem Corredor anotara el 7-5 definitivo.

En una apertura de 5 entradas, Jorge Tavárez admitió 5 carreras y se fue sin decisión; luego fue relevado por Jorge Rodríguez, Christian Cosby quien se apuntó el éxito, y cerró Anderson Severino quien se quedó con el salvamento, mientras que la derrota fue para Michael Gómez.

Para hoy, Acereros saldrá con Austin Warner en el centro del diamante, mientras que los Tecolotes mandarán a Junior Guerra como abridor.