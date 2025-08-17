Emiliano Hernández lidera triunfo de Bravos del Teocalli en la Copa Acereros U-11

La novena de Bravos del Teocalli alzó la Copa Acereros en la categoría U-11, tras imponerse de forma clara sobre Gigantes por pizarra de 7 carreras por 2, logro que también les otorgó el pase al Campeonato Nacional "Joakim Soria" como base de la selección monclovense.

La gran figura del encuentro fue Emiliano Hernández, quien brilló desde la lomita con una sólida labor de 6 entradas y un tercio, dominando con claridad a la artillería contraria. El triunfo fue respaldado con relevo de Luis Vázquez, quien cerró el juego sin permitir mayores daños, mientras que Yadier Montoya sufrió el revés.

A la ofensiva, Jasiel del Bosque fue clave en la victoria de la tribu al irse de 3-2 con dos carreras producidas, a la vez que Yandel Méndez aprovechó su único turno al bat para conectar un doblete.

Bravos tomó el control del juego en el segundo episodio con un rally de 3 carreras que fueron elaboradas por del Bosque, Luis Vázquez y Darío Rincón. Más adelante, Edwin Sánchez amplió la ventaja con una carrera en la quinta entrada, mientras que en la sexta sellaron el triunfo con anotaciones de Jasiel del Bosque, Misael Morales y el propio Emiliano Hernández.

Por parte de los Gigantes, el esfuerzo ofensivo no fue suficiente para remontar. Yadier Montoya logró recortar la diferencia con una carrera en el segundo inning, y más adelante, Aldo de Hoyos sumó una más en la séptima entrada, pero la reacción llegó tarde ante el dominio del conjunto contrario.

Al final del encuentro, los equipos finalistas fueron premiados en una ceremonia que encabezó el director municipal de Deportes, Daniel Morales.