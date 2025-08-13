¡Impresionante! Se filtra la nueva camiseta de México para el Mundial 2026

La Selección Mexicana regresará al color verde para disputar el Mundial 2026, torneo en el que será anfitriona y donde buscará hacer historia. A menos de un año del inicio del campeonato, se filtró la que sería la nueva camiseta del Tricolor, generando una ola de reacciones entre la afición.

El portal especializado Footy Headlines reveló imágenes de la que podría ser la nueva indumentaria del equipo dirigido por Javier Aguirre. El diseño está cargado de simbolismo, con referencias directas a la camiseta utilizada en la Copa del Mundo de Francia 1998.

Uno de los elementos más destacados es la inclusión del calendario azteca en el centro del diseño, acompañado de vivos en blanco y rojo. El logo de Adidas aparece en color blanco, mientras que el cuello en forma de “V” incorpora detalles en rojo y un borde blanco.

Además, los nombres y números de los jugadores irían en blanco en la parte posterior de la camiseta, mientras que el número de cada futbolista se ubicará al centro del escudo. En las mangas, se espera que se incluyan los parches oficiales de la FIFA y el Fair Play.

Sin embargo, el diseño no ha sido recibido de forma unánime. En redes sociales, muchos aficionados han criticado duramente la propuesta filtrada. Comentarios como “lo primero es cambiar el escudo”, “nadie nota que el nuevo logo está mal centrado” o “la ca**ron con esa águila horrenda” evidencian la inconformidad de parte del público.

México se prepara para un Mundial histórico como país sede, y esta camiseta representa tanto una mirada al pasado como una apuesta por una nueva identidad visual, aunque no todos estén convencidos.