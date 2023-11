Se quedó O'Ward con ganas de más en Abu Dhabi

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos 24-Nov-2023 .-Pato O'Ward ayudó a McLaren a encontrar la mejor puesta a punto del monoplaza durante su participación en la práctica 1 del Gran Premio de Abu Dhabi.

Recién nombrado Piloto de Reserva para el equipo naranja, el regio tomó el volante del bólido de Lando Norris para completar más de 23 vueltas y terminar décimo quinto.

"Me hubiera encantado llevar el coche más al límite, más en puesta a punto en clasificación. Una buena sesión mucho más tranquila que la que tuve el año pasado.

"Tuvimos muchas vueltas de combustible alto para trabajar de cara a la sesión de carrera, después tuvimos otra tanda con medias y blandas con menos combustible, pero hemos sido conservadores", dijo el mexicano, quien en 2022 también tuvo la oportunidad de correr en la Fórmula Uno.

La próxima semana, Pato volverá a la pista para realizar otro test antes de cerrar filas en la escudería de Woking, y espera, ahora si, pisar el acelerador.

"Estoy emocionado para el martes que me toca subirme otra vez, porque actualmente estamos en una situación donde el equipo está peleando por una buena posición en el campeonato, cuarto, y es donde nos queremos quedar.

"No quieres hacer daño al coche, me fui un poco más conservador de lo que me hubiera gustado, pero estoy emocionado por darle el martes duro", finalizó.