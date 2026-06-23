Julián Álvarez desata tormenta en Atlético de Madrid tras pedir su salida

Las declaraciones de Julián Álvarez sobre su futuro generaron un fuerte impacto dentro de Atlético de Madrid. El atacante argentino expresó durante el Mundial 2026 su deseo de abandonar la institución, una postura que provocó malestar en la dirigencia rojiblanca.

Luego de la victoria de Argentina frente a Austria, el delantero fue consultado sobre su continuidad y dejó en claro su postura. "Lo mejor para todos es una transferencia, y quiero cumplir mi sueño", afirmó, dejando abierta la puerta a una salida del conjunto madrileño.

Reacción del Atlético de Madrid

La reacción en Atlético no tardó en llegar. Según trascendió, desde el club consideran que Barcelona tiene responsabilidad en el conflicto y mantienen una postura de rechazo ante cualquier posible negociación con la entidad catalana. Incluso, se analiza la posibilidad de presentar una denuncia ante la FIFA, una decisión que podría definirse en las próximas horas.

La tensión entre ambas instituciones no es nueva. El pasado 29 de mayo, Atlético de Madrid denunció públicamente una supuesta campaña de presión alrededor del futbolista argentino, señalando filtraciones, rumores y constantes versiones relacionadas con su futuro.

A través de sus canales oficiales, la entidad madrileña lanzó un duro mensaje contra Barcelona, acusándolo de promover informaciones y situaciones que afectaron al jugador durante los últimos meses.

Detalles en redes sociales

Por otra parte, un detalle en las redes sociales del club llamó la atención tras el encuentro entre Argentina y Austria. La cuenta oficial en inglés de Atlético felicitó a Nahuel Molina y Nicolás González por su participación en el triunfo albiceleste, pero no hizo referencia a Julián Álvarez, pese a que también sumó minutos en el partido.

La ausencia del delantero en la publicación fue interpretada por distintos sectores como una señal del descontento existente entre el jugador y la institución, en medio de un escenario cada vez más tenso sobre su futuro.