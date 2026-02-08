Resultados de SSN Monclova en Liga Nacional Elite de Fútbol

La escuadra de SSN tuvo una actuación contrastante en la jornada 2 de la Liga Nacional Elite de Fútbol, al registrar un triunfo, un empate y una derrota en la triple cartelera que disputó ayer en la cancha de la Unidad Deportiva.

En el primer cotejo de la jornada, dentro de la categoría 2013, la escuadra monclovense se agenció los 3 puntos con una holgada victoria por marcador de 5-2 sobre Rayados Nuevo León. En dicho duelo aparecieron Íker Dávila, Alexander López, Axel Garza y Raúl Ríos con una anotación para labrar la ventaja, mientras que la zaga visitante regaló un autogol para redondear el resultado. Por Rayados, el descuento corrió a cargo de Fernando Valdez y José Balderas, ambos con un tanto.

Posteriormente, SSN cargó con una dolorosa derrota de 2-0 frente al conjunto de Bulls Saltillo, el cual contó con anotaciones de David de León y Maximiliano Jiménez para asegurar las 3 unidades, en partido de la categoría 2011.

Por último, SSN y Titanes Nuevo León repartieron puntos tras igualar sin goles en partido de la categoría 2009, el cual cerró la triple cartelera correspondiente a la fecha 2.