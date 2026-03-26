Selección de España y Perú se enfrentarán en amistoso: Puebla

La Selección de España oficializó un partido amistoso internacional contra la Selección de Perú, que se jugará el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como parte de su preparación final rumbo a la Copa Mundial 2026.

El duelo servirá como prueba clave para la "Furia Roja" a solo una semana de su debut en la fase de grupos del Mundial, permitiendo afinar tácticas y definir su alineación con figuras habituales bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Por su parte, Perú enfrentará un desafío importante para medir su nivel en este nuevo proceso que se inicia en la selección sudamericana, al no haber clasificado a la Copa del Mundo del 2026.

El Estadio Cuauhtémoc, con capacidad para más de 51,000 aficionados y sede histórica de los Mundiales de 1970 y 1986, se convierte en un punto estratégico dentro de la ruta del Mundial 2026, generando gran expectativa entre los aficionados de Puebla y alrededores.

Aunque la venta de boletos aún no ha sido anunciada oficialmente, la confirmación del amistoso ya despierta entusiasmo en la afición mexicana y aficionados internacionales que seguirán de cerca a ambos combinados.