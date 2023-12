Será de photo finish

Así definió Francisco Javier González el desenlace del Apertura 2023 entre América y Tigres, durante el debate en las instalaciones de Grupo REFORMA al lado de columnistas de esta casa editorial como Heriberto Murrieta, David Faitelson y Carlos Guerrero.

El líder contra el vigente campeón, la plantilla más cara contra la más experimentada, el cuadro que aspira a la 14 contra el que anhela el bicampeonato.

Los columnistas analizaron en el programa CANCHA MX las cualidades que llevarán al América o Tigres al título de la Liga MX, un duelo tan parejo que hasta ellos empataron en sus predicciones.

¿Se va Gignac?

Ya es Tigres de los 'grandes'

David Faitelson no conoce la fórmula que determina las cualidades de un equipo grande, pero está seguro de que Tigres es uno de ellos.

"Tiene, para mí, todos los requisitos: un equipo ganador, lleno de jugadores de leyenda, el otro día veíamos a Nahuel (Guzmán), tiene las mismas cifras que Miguel Marín y Hernán Cristante, está entre los cinco mejores porteros extranjeros en la historia del futbol mexicano.

"Gignac está entre los cinco mejores jugadores extranjeros en la historia del futbol mexicano. Tiene todo, tiene una gran afición, no es un equipo pequeño, infraestructura, dejemos la ciudad de Monterrey, fuerte, poderosa, pujante en lo económico", expresó.

Faitelson destacó que hay niños y jóvenes que ya se identifican con este conjunto ganador, que monta cuadros históricos.

"Si vas a las estadísticas, compara lo que han ganado Cruz Azul y Pumas en los últimos años y lo que ha hecho este equipo", comentó.

Tuvo una respuesta rápida cuando se mencionó el poderío económico que respalda a Tigres.

"Correcto, Cruz Azul también le ha metido mucho dinero y mira cómo está, jodido", dijo.

El periodista puso en la mesa el tema del retiro de Miguel Layún, para hablar de un presentimiento.

"Tengo la sospecha de que si (André-pierre) Gignac consigue el título con Tigres podría anunciar su retiro del futbol. A ver, tiene 38 años, señores. Siempre es importante en la vida, en todas las funciones que hagas, que no te retire la cancha, te retires tú", consideró.

Criticó el aumento en las entradas para la Final en el Azteca.

"Es un abuso triplicar el precio de los boletos para una partida final, es injusto lo que ha hecho la directiva del América", expresó.

Y si bien Faitelson se aferró al porcentaje de 50/50 en la Final, si debe decantarse por un equipo lo haría por Tigres: 51 a 49 por ciento de favoritismo.

Equipo 'faquir'

Crean felinos rol de villanos

Tigres es un equipo faquir, así define el columnista Carlos Guerrero al campeón del futbol mexicano y por ese detalle lo ve ligeramente favorito sobre el América en la Final.

"Sigo viendo a un Tigres muy poderoso, no quisiera irme a la fácil y decir 50/50 porque sí creo que está 50/50, pero si tuviera que moverle un poquito pondría 51 para Tigres y 49 para América por el simple hecho de que Tigres es un equipo faquir, que no le teme a remar contracorriente.

"Sabe caminar entre vidrios, entre clavos, sabe salir de un túnel oscuro, denso, complejo. Cuando tiene que pelotear lo hace de buena manera. Cuando tiene que cancherear lo hace de buena manera. Tigres es un viejo sabio", comentó.

Guerrero también entró al debate sobre la grandeza.

"Soy de los que creo que Tigres va en camino, si no es ya un grande, está a dos minutos, a 15 minutos de ser un equipo grande del futbol mexicano", mencionó.

Fue más allá al comparar al club regio con su rival en la Final.

"Hoy Tigres genera una sensación muy parecida a la del América, amor y odio, creo que después de América que es el amado y odiado vendrían los Tigres, en ese tema del amor y odio, tal vez no al nivel.

"Tigres es un buen villano, el propio Gignac que dicen que los árbitros no lo expulsan, es un buen villano y les gustó este rol", dijo.

Apuntó que la fortaleza del equipo es aún más evidente al ser altamente poderoso aun sin André-pierre Gignac.

"Si tuviéramos que encontrar al futbolista que ha marcado la diferencia en esta Liguilla creo que ese tendría que ser Sebastián Córdova, ojalá que mantenga la consistencia, por segunda Liguilla, y quisiéramos ver a este Córdova también en Selección", comentó.

Considera favorito a los felinos por la madurez, pero reconoce que América tiene más fuerza en el banquillo.

"Creo que hoy tiene más hombres en mejor forma y ritmo el América que la banca de Tigres", mencionó.

Ventaja águila

Una batalla de gigantes

Heriberto Murrieta cree en el peso del Estadio Azteca como un factor determinante en la Final.

"Parejísima. Me parece que es un duelo de gigantes, dos grandes equipos, muy fuertes, sólidos, muy experimentado el plantel del equipo de los Tigres, el América que ha sido el mejor equipo de la Fase Regular del torneo. Lo veo muy parejo y con ligera ventaja para el América por el hecho de que cierra en el Estadio Azteca.

"Le doy 60 (por ciento de probabilidades) al América y 40 a Tigres, hay que tomar en cuenta la vuelta", dijo Murrieta.

CANCHA publicó ayer que el técnico André Jardine y los futbolistas perciben que las Águilas marcarán una era.

"Tiene los jugadores y el técnico para pensar en ello, Jardine es un muy buen entrenador, está haciendo muy buen trabajo.

"Hay material humano, la capacidad económica para pensar que el América puede convertirse en un equipo de época. Habrá que ver primero por lo que ocurra este fin de semana porque el América de los últimos tiempos, que también tenía pinta para ser de época, se quedaba en Semifinales, sorpresivamente, no lograba redondear la temporada, es pronto para saberlo, tiene la pinta, perfil y los jugadores como para pensar que puede convertirse, con este equipazo, con este trabuco, en un equipo de época", comentó.

Eso sí, los Tigres tienen experiencia y a uno de los mejores futbolistas que han jugado en México.

"¡¿Cómo andaría Gignac que todavía contra Guadalajara en la Final anterior, a pesar de no estar al 100 por ciento, de ya no ser el Gignac de antes, contribuyó para que Tigres fuera campeón?!

"Es un jugador interesantísimo, importantísimo, una gran figura, con enorme personalidad, con gol, una gran conexión con la tribuna, que intimida a los árbitros que normalmente no se atreven a tocarlo ni con el pétalo de una tarjeta", lanzó.

Brillan finalistas

Bienvenidos a los 'Óscares'

Fue Francisco Javier González el que la calificó como una Final de photo finish, pero quien aún cree que el América es favorito.

El columnista de Grupo REFORMA considera que las Águilas tienen un 60 por ciento de posibilidades, por más que ambos planteles estén plagados de estrellas.

"Ves bajar del autobús a los jugadores de Tigres y América y parece una alfombra roja de los Óscares, ves pura personalidad, puro personaje que te hace diferencia en el terreno de juego.

"Si vamos hombre por hombre al análisis creo que Tigres es mejor equipo todavía, empezando por la comparación de (Luis) Malagón y Nahuel (Guzmán), ahí América ya va perdiendo, salvo que Malagón muestre en esta Final su gran oportunidad de lucir y ser decisivo porque Tigres lo va a atacar. Yo sí le doy más posibilidad al América por el hecho de cerrar en casa", comentó.

González ve a un América más consistente, con mejor juego de conjunto, ante unos Tigres que suelen sufrir en la CDMX.

Sin quitarle méritos a los felinos y a la grandeza que construyen, hizo una comparación contra otro de los clubes exitosos en años recientes en la Premier League.

"Tigres todavía en las encuestas no llega al 20 por ciento de afición en la República Mexicana, lo cual no quiere decir que no sea grande.

"¿El (Manchester) City es un equipo grande?, es un equipo viejo. Si consideramos los últimos 10 años sí es un equipo grande en la Premier; si consideramos toda su historia hacia atrás fue un equipo pobre, mediocre, arrumbado, desestimado", expresó.

Recordó que clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Necaxa, Toluca, Pachuca han dominado en diferentes décadas.

"Hoy la actualidad hace que veamos a Tigres como un equipo de época.

"¿Qué te da la grandeza? Para mí, la permanencia en el tiempo, no en una década", sentenció.