CIUDAD Frontera.- Gracias al decidido apoyo que brinda el alcalde de ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, al deporte en general, tres jóvenes campeones estatales de boxeo, serán galardonados con un Astro 2022, en cena-baile, a celebrar el 24 de febrero en conocido centro social de Monclova.

"Amigo Ramiro, yo en lo personal, le doy las gracias a nuestro presidente municipal Roberto Piña, que no me ha dejado solo, y por eso yo pongo el cien por ciento, en mi dinámica de entrenador, para tener en ciudad Frontera, boxeadores de alto rendimiento", me dice Rogelio Lugo Fernández.

Ayer invité a los jóvenes pugilistas del Deportivo o Gimnasio Lugo, a La Voz de Monclova, en donde el actual campeón estatal de peso paja, Héctor Otoniel Puente Rodríguez, me platicó sus aspiraciones y objetivos.

1 / 2 Son actualmente campeones estatales de boxeo. Héctor Daniel Puente y Ángel Antonio Grimaldo. 2 / 2 Peleará próximamente en Monterrey Héctor Daniel Puente. ❮❯

"Quiero llegar a ser un boxeador reconocido, y no del montón", me dice el hijo de Juan Serapio Puente Barboza y María Patricia Rodríguez Juárez, el chamaco camina con buen récord, triunfos obtenidos en Nuevo Laredo Tamaulipas, Melchor Múzquiz, y en Saltillo, en donde se coronó campeón.

Claro le recordé que primero está el estudio, tener una buena preparación, ya que estudia en el Conalep de ciudad Frontera, otro que recibirá un Astro lo será Miguel Menchaca.

Pero también trajo Rogelio Lugo a Ángel Antonio Grimaldo Vega, quien estará este 18 de enero, participando en el campeonato estatal de boxeo, buscando boleto para representar a ciudad Frontera, en el campeonato nacional a celebrar en Querétaro.

Cerca de 20 jóvenes pugilistas se dan cita a diario, al Gimnasio o Deportivo Lugo, el entrenador Rogelio Lugo Fernández, que será galardonado con un Astro 2022, por cierto, hacen unos días, recibió de CONADE por medio de INEDEC, su acreditación oficial, como mánager de pugilistas, creo que nadie la tiene por aquí.

"Ramiro estoy preparando a 9 jóvenes, que representarán el día 18 de enero, a ciudad Frontera, en el campeonato estatal, a celebrar en Saltillo, ahí llegan participantes de Melchor Múzquiz, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nueva Rosita, Sabinas, Torreón, Ramos Arizpe y Parras De la Fuente.